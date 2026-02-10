Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Глава ИВ Насиминского района города Баку представлен коллективу (ФОТО)

Общество Материалы 10 февраля 2026 10:48 (UTC +04:00)
Гюльнара Керимова
БАКУ/Trend/ - Тахир Ягуб оглу Будагов, назначенный Распоряжением Президента Азербайджанской Республики главой исполнительной власти Насиминского района, был представлен сегодня кокллективу помощником Президента – заведующим отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Зейналом Нагдалиевым в присутствии представителей районной общественности.

Как сообщает Trend, Зейнал Нагдалиев выступил с представлением, передал указания и рекомендации главы государства.

Т. Будагов выразил признательность за оказанное ему доверие.

