Узбекистан рассматривает TRIPP как многоуровневую платформу возможностей - эксперт

БАКУ /Trend/ - Для Узбекистана инициатива TRIPP (Маршрут Трампа для международного мира и процветания) может стать многоуровневой платформой возможностей, органично вписывающейся в стратегию открытости и экономической модернизации страны.

Об этом Trend сказал доктор социологических наук Азамат Сеитов (Узбекистан).

"Прежде всего, TRIPP открывает для Узбекистана качественно новые транзитно-логистические перспективы. Как государство, не имеющее прямого выхода к мировым морям, Узбекистан объективно заинтересован в диверсификации транспортных маршрутов", - отметил эксперт.

По его словам, развитие альтернативных коридоров, ориентированных на Южный Кавказ и далее на западные рынки, позволит снизить зависимость от ограниченного числа традиционных направлений, повысить устойчивость внешней торговли и сократить логистические издержки для экспортеров и импортеров.

"В этом смысле TRIPP дополняет национальные усилия по превращению Узбекистана в региональный транспортно-логистический хаб", - подчеркнул А. Сеитов.

Он также обратил внимание на торгово-экономическое измерение инициативы.

"Участие в проекте создает условия для более активного выхода узбекской продукции на рынки Европы и Ближнего Востока через мультимодальные маршруты, а также для привлечения иностранных партнеров в переработку, хранение и транспортировку товаров", - сказал он.

Говоря о предстоящем визите вице-президента США Джея Ди Вэнса в Азербайджан, эксперт отметил, что это может стать важным этапом в продвижении TRIPP не только для Южного Кавказа, но и в более широком региональном контексте, включая Центральную Азию.

"Считаю, что визит господина Вэнса будет способствовать реализации этой инициативы как важной части транзитной и инфраструктурной повестки региона. Сегодня США рассматривают TRIPP как стратегический проект по укреплению мирной повестки и торгово-инфраструктурной интеграции Южного Кавказа, что может иметь прямое влияние и на соседние регионы, включая Центральную Азию", - добавил он.

Отметим, что 8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

В январе 2026 года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио встретились в Вашингтоне и представили рамочную программу реализации проекта TRIPP.