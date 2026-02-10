“Соглашение Канакии” представлено как открытый протест против неоколониальной политики Франции - БИГ

БАКУ/Trend/ - Ведущая коалиция сторонников независимости Канакии (Новая Каледония) -FLNKS (Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste) - 3 февраля 2025 года представила общественности документ под названием "Соглашение Канакии", содержащий требование полной независимости Канакии от Франции.

Как сообщает Trend со ссылкой на Бакинскую инициативную группу (БИГ), документ был представлен как политический ответ на Буживальское соглашение, подготовленное по инициативе Франции и направленное на сохранение политического будущего Канакии в рамках многолетнего колониального статус-кво. «Соглашение Канакии» критикует ограничение Францией права народа Канакии на самоопределение и выражает открытое и принципиальное несогласие с существующей колониальной моделью управления и институциональной зависимостью региона.

Отмечается, что "Соглашение Канакии" было официально принято 26 апреля 2025 года на конгрессе FLNKS в Канакии. Лидер движения Кристиан Тен, находящийся под арестом во Франции, подчеркнул в ходе конгресса, что вопрос о независимости должен решаться на основе конкретной даты и четкой политической дорожной карты.

Документ предусматривает формирование будущего государства Канакия как светской, демократической и суверенной республики. В соглашении закреплены процедуры подготовки конституционного акта и его утверждения посредством референдума, а существующие институты предлагается использовать как временный механизм управления в переходный период. FLNKS подчеркивает, что до признания Францией необратимого процесса, ведущего Канакию к независимости к 2027 году, существующие диалоги и политические механизмы в рамках старых институтов не могут считаться реальным решением.

Соглашение акцентирует необходимость изменения колониального статус-кво, сохранявшегося на протяжении многих лет, и рассматривается как прямой политический ответ на Буживальское соглашение, инициированное Францией.

Отметим, что Буживальское соглашение было направлено на продолжение колониального управления Франции в Канакии в рамках таких концепций, как «обновлённый статус», «расширенная автономия» и схожих подходов. «Соглашение Канакии», напротив, в качестве основной цели определяет полную отмену существующего статус-кво и достижение народом Канаке полной политической суверенности. Если Буживальское соглашение превращало независимость в неопределённый, долгосрочный и бесперспективный политический процесс, то «Соглашение Канакии» требует конкретной даты, необратимой дорожной карты и международных гарантий, прежде всего в рамках ООН. Документ впервые прямо заявляет, что отношения между Францией и Канаке после обретения независимости могут быть выстроены между двумя равноправными суверенными государствами. Понятия автономии и совместного суверенитета решительно отвергаются как формы неоколониализма.

Документ впервые прямо заявляет, что отношения между Францией и Канакии после обретения независимости могут строиться как отношения между равноправными суверенными государствами. Понятия автономии и совместного суверенитета решительно отвергаются как формы неоколониализма.

https://la1ere.franceinfo.fr/nouvellecaledonie/avenir-de-la-nouvelle-caledonie-que-dit-l-accord-de-kanaky-propose-par-le-flnks-1662425.html?fbclid=IwY2xjawP2jStleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeHwWpagFguBAV0ofkvBdrcQns7EKTMMRZ7iY1JfJ5pNU2zZw7TZV7KRvw1Cc_aem_0F7lL97IjytjwxALJRqMcA