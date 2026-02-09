Обсуждено сотрудничество по более эффективной организации грузоперевозок по Среднему коридору (ФОТО)



БАКУ /Trend/ - Председатель правления ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД), входящего в состав AZCON Holding, Ровшан Рустамов встретился с председателем правления АО «Узбекские железные дороги» Зуфаром Нарзуллаевым и генеральным директором АО «Грузинские железные дороги» Лашей Абашидзе.

Как сообщает Trend, об этом сообщили в АЖД.

Отмечается, что на встрече обсуждались сотрудничество в железнодорожной сфере между тремя странами, в том числе перспективы более эффективной организации грузоперевозок из Центральной Азии в направлении Европы по Среднему коридору.

Также было подчеркнуто, что для увеличения объемов перевозок по этому коридору и привлечения новых грузов важно расширять применение цифровых решений.