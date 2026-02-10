Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 10 февраля

Экономика Материалы 10 февраля 2026 09:08 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 10 февраля.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 2,0243 маната, 1 турецкая лира - 0,0390 маната, 100 российских рублей - 2,2016 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 2,0243
AUD 1,2027
BYN 0,5977
AED 0,4628
KRW 0,1166
CZK 0,0835
CNY 0,246
DKK 0,2709
GEL 0,6331
HKD 0,2175
INR 0,0188
GBP 2,326
SEK 0,1903
CHF 2,2166
ILS 0,5508
CAD 1,2541
KWD 5,5385
KZT 0,345
QAR 0,4664
KGS 0,0194
HUF 0,5371
MDL 0,1003
NOK 0,1772
UZS 0,0138
PKR 0,607
PLN 0,4811
RON 0,3977
RUB 2,2016
RSD 0,0173
SGD 1,3437
SAR 0,4533
xdr 2,3409
TRY 0,039
TMT 0,4857
UAH 0,0395
JPY 1,095
NZD 1,0265
