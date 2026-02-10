Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 10 февраля

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 10 февраля.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 2,0243 маната, 1 турецкая лира - 0,0390 маната, 100 российских рублей - 2,2016 маната.