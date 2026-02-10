У Азербайджана существует множество возможностей, связанных с различными транспортными коридорами - Хуш Чокси

БАКУ/Trend/- У Азербайджана существует множество возможностей, связанных с различными транспортными коридорами.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал в ходе брифинга в Баку старший вице-президент по международным отношениям с членами, Ближнему Востоку и Турции Хуш Чокси.

«Таким образом, речь идёт о широком экономическом росте. Очевидно, что по мере развития экономики у Азербайджана открываются значительные возможности в банковском и финансовом секторе. Существует множество возможностей, связанных с различными транспортными коридорами. Большой потенциал также имеется в сфере цифровых платежей и в целом в этом направлении роста»,- сказал он.

Чокси также упомянул туризм.

«При этом туризм — это очень широкая категория: она включает и самолёты от Boeing, и гостиницы таких сетей, как Hilton, Marriott и других международных брендов. То есть и здесь спектр возможностей чрезвычайно широк»,- добавил он.