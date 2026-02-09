На обращение НОК в связи с армянскими спортсменами дан положительный ответ

БАКУ /Trend/ - Приняты меры в связи с серьезным протестом Национального олимпийского комитета Азербайджана (НОК) в отношении спортсменов Карины Акоповой и Никиты Рахманина, представляющих Армению на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане-Кортине д'Ампеццо, против использования музыки под названием «Арцах» в короткой программе фигурного катания.

Как сообщили Trend в комитете, официальные представители Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного союза конькобежцев (МСК) выразили свою реакцию на обоснованное недовольство НОК.

Отмечалось, что этот выбор армянских спортсменов противоречит принципам политического нейтралитета Олимпийской хартии, была предоставлена информация об изменении названия музыки, которую они будут использовать во время соревнований.

Добавим, что XXV зимние Олимпийские игры завершатся 22 февраля.

