Азербайджан — единственная страна, которая обладает уникальным положением для того, чтобы интегрировать регион - Дженнифер Мил

БАКУ/Trend/- Азербайджан — единственная страна, которая обладает уникальным положением для того, чтобы интегрировать регион.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала в ходе брифинга в Баку вице-президент Торговой палаты США по Ближнему Востоку, Центральной Азии и Турции Дженнифер Мил.

«Американские компании видят здесь возможность связать регион так, как это никогда прежде не делалось — фактически интегрировать Центральную Азию с Европой через Каспий и развивать мультимодальные торговые маршруты. И Азербайджан — единственная страна, которая обладает уникальным положением для того, чтобы интегрировать регион таким образом»,- сказала она.

Мил отметила, что компании, которые уже работают в Центральной Азии и в Tурции, рассматривают, как Азербайджан может помочь задействовать более глобальные цепочки поставок для стратегически важных минералов, нефтегазовой продукции, волоконно-оптических сетей, а также для региональной и цифровой связности.

«Это один из ключевых моментов, вызывающих интерес частного сектора США к Азербайджану»,- добавила она.