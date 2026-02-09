Скончался экс-депутат Фазаил Агамалы

БАКУ /Trend/ - Скончался бывший депутат Милли Меджлиса, бывший председатель партии «Ана Вэтэн» Фазаил Агамалы.

Об этом сообщили Trend в пресс-службе Милли Меджлиса.

Отметим, что Фазаил Агамалы родился 26 августа 1947 года в Зангезурском регионе Западного Азербайджана. В 1965 году окончил среднюю школу. С 1966 по 1971 год учился на историческом факультете Бакинского государственного университета.

В 1972 году поступил в аспирантуру Бакинского государственного университета, а в 1980 году защитил диссертацию и получил степень кандидата исторических наук.

Фазаил Агамали был депутатом I, II, III, IV, V и VI созывов Милли Меджлиса Азербайджана.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!