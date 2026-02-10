TRIPP может открыть новые горизонты для Узбекистана - эксперт

БАКУ /Trend/ - "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) может открыть для Узбекистана новые горизонты, прежде всего в сфере развития транспортно-логистической инфраструктуры и интеграции страны в глобальные цепочки поставок.

Об этом Trend заявила доктор исторических наук, профессор из Узбекистана Ранохон Турсунова.

“Инициатива предусматривает модернизацию существующих и создание новых транспортных коридоров, повышение эффективности мультимодальных перевозок, а также внедрение современных стандартов в таможенном администрировании и логистике”, - отметила она.

По словам эксперта, особое значение в рамках TRIPP может иметь привлечение инвестиций и передовых технологий в развитие "зеленой" энергетики, устойчивого транспорта и цифровизацию торговли.

“Эти направления напрямую соответствуют национальным приоритетам Узбекистана в области устойчивого развития, энергоэффективности и снижения углеродного следа”, - подчеркнула Турсунова.

Она отметила, что TRIPP может стать инструментом расширения торгово-экономических и инфраструктурных возможностей страны при условии прагматичной и инклюзивной реализации инициативы.

“Важно, чтобы продвижение проекта было свободным от политической конъюнктуры и ориентированным на практические результаты”, - сказала профессор.

Эксперт также обратила внимание на то, что для государств Центральной Азии, не имеющих прямого выхода к мировым морским портам, диверсификация транспортных маршрутов, модернизация логистических систем и привлечение инвестиций в инфраструктуру приобретают стратегическое значение.

“В этом контексте TRIPP может стать дополнительным фактором укрепления связности региона и расширения его доступа к международным рынкам”, - заключила Р.Турсунова.

Отметим, что 8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

В январе 2026 года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио встретились в Вашингтоне и представили рамочную программу реализации проекта TRIPP.

В совместном заявлении Мирзояна и Рубио говорится, что Армения намерена одобрить и поддержать создание компании TRIPP Development Company, которая будет отвечать за развитие проекта TRIPP. Компании будет предоставлено право на реализацию проекта на первоначальный период в 49 лет. Ереван планирует предложить Вашингтону 74 процента акций компании TRIPP Development Company, а 26 процентов оставить себе.