Страны CAREC должны устранить оставшиеся барьеры для трансграничной торговли

БАКУ/Trend/- Страны Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC) должны устранить оставшиеся барьеры для трансграничной торговли, говорится в статье на сайте Азиатского банка развития (АБР), сообщает Trend.

Программа CAREC объединяет 11 стран: Афганистан, Азербайджан, Китайскую Народную Республику, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Монголию, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

«В регионе CAREC существует значительный неиспользованный потенциал для расширения взаимовыгодной торговли и инвестиций. Ранее проведённые три исследования CAREC, которые легли в основу концепции Соглашение о Партнерстве по содействию торговле и инвестициям (CARTIF), выявили ряд сохраняющихся барьеров, включая тарифы и нетарифные меры на торговлю товарами, различия в регулировании рынков услуг, ограниченное признание стандартов и процедур подтверждения соответствия, ограничения на передвижение бизнесменов и поставщиков услуг, а также различные внутренние препятствия, повышающие издержки и неопределённость для торговцев и инвесторов. Поэтому тарифы не рассматриваются в начальных протоколах CARTIF, поскольку требуют постепенного и дифференцированного подхода», — отмечается в публикации.

Дополнительные данные из исследований CAREC по содействию транзитной торговле в Азербайджане, Казахстане и Узбекистане, а также из анализа АБР по упрощению торговли и транспортной инфраструктуры вдоль коридоров CAREC, подчёркивают сохраняющиеся правовые, регуляторные, институциональные и инфраструктурные препятствия, замедляющие транзитную торговлю и ограничивающие международные перевозки по региональным коридорам.

«В совокупности эти выводы указывают на необходимость активизации усилий стран CAREC по устранению оставшихся барьеров для трансграничной торговли и инвестиций. Эмпирическая оценка различных вариантов соглашения о свободной торговле CAREC также показывает, что улучшение условий трансграничной торговли и инвестиций может принести значительные экономические выгоды, особенно для стран без выхода к морю», — говорится в статье.

Напомним, что 20 ноября 2025 года на 24-й министерской конференции CAREC была принята Бишкекская декларация, официально запустившая переговоры по CARTIF. Этот шаг стал важным этапом в усилиях стран CAREC по продвижению регионального экономического сотрудничества и интеграции в сфере торговли и инвестиций.

CARTIF опирается на более чем двухдесятилетнее сотрудничество в рамках программы CAREC, включая достижения CAREC Strategy 2030 и CAREC Integrated Trade Agenda 2030, а также реализацию международных соглашений и конвенций, таких как Соглашение Всемирной торговой организации (ВТО) по содействию торговле. Цель соглашения — создать инклюзивное, прозрачное и гибкое региональное экономическое партнёрство для упрощения трансграничной торговли и инвестиций.