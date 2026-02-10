Азербайджан может быть связующим звеном в энергетике - Хуш Чокси

БАКУ/Trend/- Азербайджан может быть связующим звеном в энергетике.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал в ходе брифинга в Баку старший вице-президент по международным отношениям с членами, Ближнему Востоку и Турции Хуш Чокси.

«У Азербайджана прекрасная инфраструктура. Страна использовала свои энергетические ресурсы для диверсификации экономики и обеспечения экономического роста, который приносит пользу населению в целом. Таким образом, одно из преимуществ — это различные возможности для роста Азербайджана. Например, возьмём туристический сектор: можно посмотреть на количество приезжающих в страну, на возможности, связанные с горнолыжными курортами и инфраструктурой, на историческое наследие Баку. Это лишь один пример»,- сказал он.

По словам Чокси, второе — географическое положение, которое связывает Восток и Запад.

«Азербайджан может быть связующим звеном в энергетике, учитывая потребности Европы в энергии, а также в транспортных маршрутах, логистике, производстве, связях «север–юг». Особенно если регион вокруг Азербайджана продолжит развиваться — сегодня он уже входит, например, в C5, который превратился в C6. Азербайджан действительно находится в таком географическом положении, которое позволяет получать выгоду от доступа к ряду рынков за пределами своей территории»,- сказал он.