Срок ареста Али Керимли продлен

БАКУ /Trend/ - Срок меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении председателя Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли, продлен.

Как сообщает Trend, в Сабаильском районном суде Баку было рассмотрено представление в отношении председателя ПНФА Али Керимли, задержанного Службой государственной безопасности (СГБ).

Суд принял решение продлить срок его ареста на 4 месяца.

Али Керимли предъявлено обвинение по статье 278.1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (действия, направленные на насильственный захват власти, насильственное изменение конституционного строя государства).

Отметим, что председатель ПНФА Али Керимли и член президиума партии Мамед Ибрагимли были допрошены в СГБ в рамках расследования в их отношении. После проведения обысков в их домах они были доставлены в СГБ. Обыски в их домах и допросы связаны с уголовным делом Рамиза Мехтиева, расследуемым в СГБ.

Экс-главе Администрации Президента Рамизу Мехтиеву предъявлено обвинение по статьям 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса АР.

