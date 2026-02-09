В Азербайджане пенсии будут проиндексированы и увеличены на 9,3%

БАКУ /Trend/ - В соответствии распоряжением главы государства пенсии, назначенные министерством труда и социальной защиты населения до 1 января 2026 года, будут увеличены на 9,3% с учетом показателей годового роста среднемесячной заработной платы за 2025 год, предоставленных Государственным комитетом статистики, с 1 января текущего года.

Как передает Trend, об этом сообщило министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Отмечается, что новое распоряжение Президента Ильхама Алиева «Об индексации трудовых пенсий» является очередным важным шагом в укреплении социальной защиты пенсионеров, повышении пенсий. Это повышение будет произведено автоматически через электронную систему, без необходимости обращения пенсионеров или подачи документов. Сумма повышения за январь будет выплачена вместе с пенсией за февраль.

Индексация пенсий распространяется на всех пенсионеров (включая пенсионеров среди военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и др.), всего на 1,1 миллиона человек, и на эти цели выделено 640 миллионов манатов.

Согласно распоряжению, пенсионный капитал застрахованных лиц, зарегистрированный на их индивидуальных счетах до 1 января 2026 года, будет проиндексирован на 5,6%, согласно годовому уровню индекса потребительских цен за прошлый год. Это повышение, которое производится в начале каждого года, показывает, что пенсионный капитал участников системы социального страхования увеличивается не только за счет их собственных взносов, но и ежегодно индексируется государством.