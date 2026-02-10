В Азербайджане создается новая правовая основа для приобретения государством стратегических инвестиций

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане предлагается установить новое основание для приобретения инвестиций государством.

Как сообщает Trend, данный вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Закон «Об инвестиционной деятельности», обсужденном на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно законопроекту, на территории Азербайджана не допускаются изъятие и национализация инвестиций и инвестиционных вложений без согласия инвестора, за исключением случаев приобретения государством стратегически значимых инвестиций с целью предотвращения исключительных ситуаций, наносящих ущерб интересам Азербайджанского государства и народа либо противоречащих национальным интересам страны.

Приобретение инвестиций для государственных нужд, а также изъятие у инвестора стратегически значимых инвестиций с целью предотвращения исключительных случаев, наносящих ущерб интересам государства и народа Азербайджана либо противоречащих национальным интересам, не будет считаться дискриминацией.

Национализация или приобретение государством стратегически значимых инвестиций с целью предотвращения исключительных случаев, наносящих ущерб интересам Азербайджанского государства и народа либо противоречащих национальным интересам, будет осуществляться в соответствии с законами Азербайджанской Республики.

Взамен национализации или приобретения инвестиций государством инвесторам будет выплачиваться компенсация с учётом положений следующего абзаца.

Предусмотренная компенсация будет определяться в порядке, установленном инвестиционным договором, а при отсутствии такого порядка — в соответствии со справедливой рыночной стоимостью инвестиций на момент, непосредственно предшествующий национализации или приобретению государством либо моменту, когда эти действия стали известны общественности (в зависимости от того, что произошло раньше). Компенсация будет выплачиваться без промедления: по иностранным инвестициям - в свободно конвертируемой валюте, по внутренним инвестициям - в валюте, в которой была вложена инвестиция.

Обоснование изменений

В настоящее время законодательство предусматривает два основания для изъятия инвестиций государством - для государственных нужд и в порядке реквизиции (в случае стихийных бедствий, техногенных аварий, эпидемий и иных чрезвычайных ситуаций по решению соответствующих государственных органов в интересах общества). В обоих случаях инвесторам выплачивается компенсация в соответствии с Законом "Об инвестиционной деятельности".

Предлагаемые изменения вводят новое основание для приобретения инвестиций государством - изъятие стратегически значимых инвестиций с целью предотвращения исключительных ситуаций, наносящих ущерб интересам Азербайджанского государства и народа либо противоречащих национальным интересам страны.

Таким образом, законопроект формирует правовую основу для приобретения государством стратегически значимых инвестиций в указанных целях с выплатой компенсации за счёт государства и в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики.