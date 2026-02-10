В Эр-Рияде обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана в оборонной промышленности

БАКУ/Trend/ - Министр оборонной промышленности Азербайджанской Республики Вугар Мустафаев, принимающий участие в международной выставке World Defence Show 2026, проходящей в городе Эр-Рияд Королевства Саудовская Аравия, 9 февраля провел ряд встреч.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство оборонной промышленности, в рамках выставки министр встретился с заместителем председателя Комитета оборонной промышленности Турции Гёкханом Учаром, генеральным директором Системы оборонной промышленности Судана Миргани Идрисом Сулейманом, а также с руководителями компаний ST Engineering (Сингапур), Colt CZ (Чехия), ALIT и CETC (Китай), BAYKAR, TUSAŞ и HAVELSAN (Турция), а также Trillium (США).

В ходе встреч состоялся обмен мнениями по вопросам существующего сотрудничества в сфере оборонной промышленности, более глубокого изучения международного опыта, глобальных тенденций, применения современных инновационных технологий и развития промышленных возможностей.

В ходе обсуждений была подчеркнута важность расширения партнерских отношений, а также отмечены возможности, которые подобные международные платформы создают для обмена опытом и профессионального диалога. Стороны акцентировали внимание на значимости открытого диалога и взаимопонимания в сфере оборонной промышленности.

Встречи, прошедшие в деловой и конструктивной атмосфере, запомнились полезными обсуждениями с точки зрения укрепления международных связей в области оборонной промышленности.