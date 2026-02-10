БАКУ/Trend/ - Торговая палата США планирует мероприятия с участием правительства и частного сектора из Азербайджана и США.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил в ходе брифинга в Баку старший вице-президент торговой палаты США по международным отношениям с членами, Ближнему Востоку и Турции Хуш Чокси.

По его словам, существует множество конкурентных факторов, которые позволяют определенным секторам развиваться здесь.

"Это также касается экономики, основанной на знаниях. Что касается конкретных партнёрств с государственными структурами или образовательными учреждениями, у нас пока нет примеров для цитирования, но, как правило, компании при работе часто вступают в партнерство с такими институтами.

Мы хотим, чтобы обмен был двусторонним. Например, мы надеемся, что будем иметь честь принимать представителей Азербайджана, когда они приедут в Вашингтон или Нью-Йорк для встреч с американскими компаниями. У нас также есть сеть, и, как я уже говорил, если речь идёт о технологическом секторе, мы можем проводить мероприятия в Сан-Франциско, где представлены стартапы и другие компании технологического направления. Таким образом, да, мы планируем мероприятия с участием правительства и частного сектора в разных регионах США, чтобы способствовать развитию таких партнерств",- добавил Х.Чокси.