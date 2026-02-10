Продолжается суд по делу Рубена Варданяна

БАКУ/Trend/ - 10 февраля продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях.

Как сообщает Trend, на судебном заседании, проходящем в Бакинском военном суде, руководитель Аппарата Кабинета министров Руфат Мамедов выступил в качестве потерпевшего от имени Азербайджанского государства. Он заявил, что согласен со всеми фактами, доказательствами и уликами, представленными государственным обвинителем и отмеченными в обвинительном акте, и просил суд принять это во внимание.

Затем выступили правопреемники потерпевших – Азад Керимов, Огтай Шихалиев и другие. Они просили суд приговорить обвиняемого к самому суровому наказанию – пожизненному заключению.

Обвиняемый Р.Варданян обратился к суду с просьбой о встрече со своим адвокатом Эмилем Бабишевым. Суд удовлетворил его ходатайство. Суд объявил перерыв для встречи обвиняемого с адвокатом.

Судебное заседание продолжится после перерыва.