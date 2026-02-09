Среди музейной роскоши в Баку – в пространстве гармонии между живописью, архитектурой и музыкой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее искусств Азербайджана в рамках проекта "Музыка в музее" состоялась концертная программа "Время классической музыки", превратившая музейное пространство в место тонкого диалога между живописью, архитектурой и музыкой, сообщает Trend Life.

Ведущей и куратором вечера выступила доктор философии по искусствоведению, старший преподаватель Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Алена Инякина, которая не только направляла ход концерта, но и помогала слушателям глубже прочувствовать звучащие произведения, раскрывая их исторический и художественный контекст.

В программе вечера прозвучали вокальные и инструментальные шедевры мировой классики - произведения А. Даргомыжского, П. Чайковского, Ж. Массне, Ф. П. Тости, Э. Грига, Дж. Пуччини, С. Рахманинова, а также сочинения выдающихся азербайджанских композиторов Узеира Гаджибейли, Фикрета Амирова, Муслима Магомаева. Особое эмоциональное звучание вечеру придало исполнение одной из жемчужин национальной музыкальной культуры - народной песни "Сары гялин".

Произведения мировой оперной и камерной классики, популярные романсы и песни были представлены замечательным исполнительским составом. На сцене выступили заслуженный артист Антон Ферштандт, солистка Государственного академического музыкального театра Юлия Гейдарова, концертмейстер Бакинской музыкальной академии Диляра Керимова, артистка Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева Лейла Керимова, артисты Государственной хоровой капеллы Камилла Иманова, Фархад Алекперов и Эльяр Алиев. В концерте также приняли участие студенты Бакинской музыкальной академии - Назрин Гуламова и Зейн Джафаров (класс профессора, заслуженной артистки Азербайджанской Республики Т. Бабаевой), студент Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.Римского-Корсакова Теймур Кязимов.

Искренность и эмоциональная отдача артистов нашли живой отклик у публики, которая приветствовала продолжительными, тёплыми аплодисментами.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

