Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса

БАКУ/Trend/ - В рамках весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана 2026 года проходит очередное пленарное заседание.

Как сообщает Trend, на заседании будут обсуждены следующие вопросы:

1. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении «Конвенции Организации Объединенных Наций против киберпреступности - укрепления международного сотрудничества в борьбе с определенными преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-коммуникационных технологий и в обмене в электронной форме доказательствами, относящимися к серьезным преступлениям»;

2. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об образовании»;

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О патенте» (третье чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О перечне предметов, включение которых в гражданский оборот не допускается (исключенных из гражданского оборота)» (третье чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О банках» и «О таможенном тарифе» (второе чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О защите здоровья населения» и «Об онкологической помощи» (второе чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики «О правах ребенка» (первое чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Семейный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О молодежной политике», «Об утверждении Положений о комиссиях по защите прав ребенка», «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «О физическом воспитании и спорте», «О социальной службе», «О рекламе», «Об ограничении использования табачных изделий», «О защите детей от вредной информации» и «О медиа» (первое чтение);

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О кинематографии» (первое чтение);

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О дорожном движении» и «Об автомобильных дорогах» (первое чтение).