В Азербайджане разработаны новые госстандарты по промышленной безопасности



БАКУ /Trend/ - Обсуждены проекты 10 новых государственных стандартов по промышленной безопасности.



Как сообщает Trend со ссылкой на Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND), находящийся в ведении Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана, обсуждения прошли в ходе онлайн-заседания Технического комитета по стандартизации «Промышленная безопасность» (AZSTAND/TK 50), учрежденного Государственным агентством по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому надзору министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

В заседании приняли участие представители AZSTAND, а также Азербайджанского государственного научно-исследовательского института охраны труда и техники безопасности. На заседании обсуждались проекты 10 новых государственных стандартов, разработанных на основе международных и межгосударственных норм, в том числе по лифтам, пиротехнической продукции, промышленным взрывчатым материалам, стационарным котлам, пневмотранспортерам, арматуре трубопроводов и методам выявления природного газа.

Было принято решение направить эти проекты в AZSTAND для утверждения. В завершение заседания участники обсудили текущую деятельность Технического комитета, а также задачи в рамках Национальной программы стандартизации на 2026–2028 годы, были заслушаны мнения и предложения.

Отметим, что основная цель создания AZSTAND/TK 50 — изучение международных стандартов в области промышленной безопасности, разработка и внедрение государственных стандартов с активным участием заинтересованных сторон.