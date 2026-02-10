Компании из США могут получить доступ через Азербайджан к региону C5

БАКУ/ Trend/ - Компании из США могут получить через Азербайджан доступ к региону C5.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в ходе брифинга в Баку заявил старший вице-президент торговой палаты США по международным отношениям с членами, Ближнему Востоку и Турции Хуш Чокси.

"Что касается продаж и выхода на рынок, то это зависит от конкретной компании. Но если компания стремится к росту, она рассматривает все эти возможности. Компании могут рассматривать Азербайджан либо как сервисный, либо как торговый центр для доступа к региону C5. Они могут использовать его и для транспортировки энергии из Азербайджана в Европу - все это становится все более актуальным. Азербайджан играет критическую роль как с коммерческой, так и с геополитической точки зрения. Все эти факторы вместе делают страну привлекательной", - сказал он.

По словам Чокси, несмотря на то что экономический рост Азербайджана изначально был связан с энергетическим сектором, экономика страны диверсифицирована.

"Поэтому она интересна для компаний в самых разных секторах", - добавил он.