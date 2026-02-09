Обсуждены вопросы потенциальной деятельности Eczacıbaşı Holding в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - С турецкой компанией Eczacıbaşı Holding обсуждены возможности сотрудничества в бизнес-сфере.

Как сообщает Trend, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в “X”.

"На встрече с председателем правления турецкой компании Eczacıbaşı Holding Булентом Эдзаджи мы обсудили сотрудничество наших стран в бизнес-сфере, благоприятные условия для иностранных инвесторов, а также потенциальную деятельность компании в Азербайджане в сферах здравоохранения, промышленности, финансов, информационных технологий и других областях", - говорится в публикации.

Отметим, что в 2025 году объем торговых операций между Азербайджаном и Турцией составил 5,721 миллиарда долларов США, что на 409,3 миллионов долларов США или 6,7% меньше, чем в 2024 году. В отчетный период торговый оборот с Турцией составил 11,58% от общего торгового оборота Азербайджана. Таким образом, Турция заняла второе место среди стран, с которыми Азербайджан ведет торговые операции.

В прошлом году из Азербайджана в Турцию было экспортировано товаров на сумму 3,378 миллиарда долларов США, что на 441,6 миллионов долларов США или 11,6% меньше, чем в 2024 году. За этот период на экспорт в Турцию приходилось сырой нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на 118 миллионов долларов США, а объем этих товаров составил 242,6 тысячи тонн. В аналогичный период предыдущего года экспорт указанных товаров в Турцию составил 114,4 миллионов долларов США (снижение на 49,2% в стоимостном выражении) и 187,9 тысяч тонн (снижение на 43,6% по объему).

В то же время в 2025 году из Азербайджана в Турцию было экспортировано 597,3 миллиона долларов США ненефтяных товаров, что на 55 миллионов долларов США или 10,1% больше, чем в 2024 году. Доля Турции в экспорте азербайджанских ненефтяных товаров составила 16,46%, что делает Турцию второй страной по объему экспорта ненефтяной продукции.

В отчетном году из Турции в Азербайджан было импортировано товаров на сумму 2,343 миллиарда долларов США, что на 32,3 миллиона долларов США или 1,4% больше, чем в 2024 году.