В Азербайджане будут внедрены новые практики в страховом секторе

БАКУ/Trend/ - В ближайший период в страховом секторе Азербайджана будут внедряться новые практики, основанные на инновационных подходах и удовлетворенности клиентов.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил исполнительный директор Бюро обязательного страхования (БОС) Азербайджана Вусал Месиев на презентации отчета бюро о стратегических проектах, реализованных в 2025 году.

По его словам, рынок обязательного страхования в Азербайджане обладает большим потенциалом, и необходимые меры по его реализации последовательно продолжаются: "Главная цель БОС — обеспечение стабильности системы обязательного страхования, защита интересов застрахованных лиц и третьих лиц. В последние годы в этой сфере были проведены технические и институциональные реформы, усилен кадровый потенциал, а также предприняты важные шаги по повышению страховой грамотности населения".