TRIPP отвечает стратегическим интересам стран Центральной Азии - эксперт

БАКУ /Trend/ - "Реализация Маршрута Трампа для мира и процветания" (TRIPP) отвечает стратегическим интересам стран Центральной Азии.

Об этом Trend сказал эксперт по международным отношениям Таир Нигманов.

По его словам, данная дорога, которая соединит основную территорию Азербайджана с его Нахчыванской АР через Армению, интересна для стран Центральной Азии, поскольку она создает дополнительные возможности для транспортировки. Особенно это важно для Узбекистана, который является страной, не имеющей выхода к морю и граничащей исключительно с государствами, также не имеющими выхода к Мировому океану.

Эксперт отметил, что все страны региона заинтересованы в поиске маршрута к морю.

Т. Нигманов напомнил, что сегодня у стран региона существует четыре направления для транзита грузов. "По сути, таких маршрутов четыре. Первый и наиболее часто используемый для Казахстана - через территорию Российской Федерации. Далее идут альтернативы: через Каспий, Кавказ и Турцию; через Китай; а также южное направление - в сторону Пакистана и Индии", - пояснил он.

При этом эксперт подчеркнул, что южные маршруты остаются наиболее сложными и наименее проработанными. "Самым реалистичным вариантом, помимо российского маршрута, выглядит именно кавказское направление через Каспий", - сказал Т. Нигманов.

Он отметил, что лишь сравнительно недавно, после снятия эмбарго Азербайджаном, казахстанская пшеница впервые достигла Армении. "Это было важное событие прошлого года, поскольку, несмотря на членство Армении в ЕАЭС, торговля с ней долгое время оставалась серьезно осложненной по чисто географическим причинам", - пояснил Т. Нигманов.

Эксперт считает, что нормализация отношений между Баку и Ереваном, а также реализация конкретных инвестиционных проектов в логистической сфере отвечают интересам Казахстана, который постоянно ищет рынки сбыта для своей сельскохозяйственной продукции, а также устойчивые маршруты импорта и экспорта. По этой причине, по словам Т. Нигманова, Казахстан поддерживает проект TRIPP.

Он отметил, что Казахстан, как и другие страны региона, придерживается многовекторной политики, добавив, что на повестке дня у страны - не только поддержание хороших отношений с соседями, но и развитие связей со всеми странами.

Т. Нигманов подчеркнул, что отношения с Соединёнными Штатами имеют для Казахстана большое значение.

"США - один из главных инвесторов в нашу экономику. В прошлом году состоялись два важных визита нашего главы государства в США. В сентябре - для участия в общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН, что является ежегодной поездкой. Позднее, через полтора месяца, Президент посетил США снова для участия в саммите "Центральная Азия плюс США", - сказал он.

Эксперт отметил, что по итогам этих визитов были достигнуты важные договоренности, включая соглашение о вложении более 4 миллиардов долларов инвестиций американской компании Wabtec в железнодорожный сектор Казахстана.

По его словам, развитие логистической инфраструктуры и улучшение транспортных связей имеют важное значение для Казахстана. "Разумеется, мы позитивно воспринимаем, если американские инвесторы делают схожие инвестиции в другие страны региона. Логистика - это общее дело, и если развивается железнодорожная или любая другая транспортная инфраструктура, это только на пользу всем. Казахстан, как и другие страны региона, заинтересован в многостороннем развитии и диверсификации своих экономических связей. Особенно важно для нас продолжать снижать зависимость от нефти и полезных ископаемых, включая железо и металлы. Мы активно ищем возможности для инвестирования в перерабатывающую промышленность и логистику, и будем поддерживать проекты, которые способствуют этому", - заключил эксперт.

Отметим, что 8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

В январе 2026 года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио встретились в Вашингтоне и представили рамочную программу реализации проекта TRIPP.

В совместном заявлении Мирзояна и Рубио говорится, что Армения намерена одобрить и поддержать создание компании TRIPP Development Company, которая будет отвечать за развитие проекта TRIPP. Компании будет предоставлено право на реализацию проекта на первоначальный период в 49 лет. Ереван планирует предложить Вашингтону 74 процента акций компании TRIPP Development Company, а 26 процентов оставить себе.