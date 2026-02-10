Азербайджан сегодня опережает время - Михаил Гусман в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ/Trend/ - На экспертной платформе Baku Network вышел новый выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", сообщает во вторник Trend.

Гостем программы стал выдающийся журналист, радио- и телеведущий, писатель, общественный деятель, кавалер государственных орденов Азербайджана, России, Италии, Беларуси, Казахстана, Молдовы и множества международных наград Михаил Гусман.

В ходе обстоятельного разговора с Тофиком Аббасовым Михаил Гусман дал развернутую оценку текущим геополитическим процессам на Южном Кавказе, роли Азербайджана в формировании новой региональной архитектуры и значению визита в регион вице-президента США Джей Ди Вэнса.

По словам М.Гусмана, сам факт визита американского вице-президента является маркером глубоких стратегических сдвигов: "Приезд в регион вице-президента Соединенных Штатов Америки уже многое объясняет. Это означает, что здесь закладывается основа для будущих, очень серьезных процессов".

Он напомнил, что еще много лет назад наблюдал за внутрипартийными процессами в США и уже тогда было ясно, какое значение республиканская администрация придает Южному Кавказу.

"Президент США Дональд Трамп еще тогда достаточно точно спрогнозировал направление развития американской политики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев абсолютно точно определил результаты будущих выборов и характер двусторонних отношений".

М.Гусман подчеркнул, что визит вице-президента США в Баку является прямым подтверждением этих прогнозов и логическим продолжением договоренностей, достигнутых ранее на высшем уровне.

Особое внимание в ходе беседы было уделено встрече 8 августа прошлого года в Белом доме. По словам гостя программы, именно тогда была заложена "точка отсчета" новой политической реальности региона.

Комментируя визит Джей Ди Вэнса, Михаил Гусман отметил, что речь идет уже о практической реализации достигнутых договоренностей.

"Важно обратить внимание на то, что вице-президент прибыл не один, а с целой командой. Это означает, что на повестке будут конкретные вопросы, и Соединенные Штаты намерены всерьез закрепиться в этом регионе".

Говоря о стратегическом значении Южного Кавказа, М.Гусман подчеркнул, что регион сегодня является одной из ключевых точек мировой экономики: "От Китая до Америки, от Европы до Ирана - нет страны, которая не видела бы здесь своих интересов".

Отдельный акцент был сделан на проекте Зангезурского коридора, который М.Гусман назвал одним из ключевых инфраструктурных проектов XXI века.

Михаил Гусман также высоко оценил роль Азербайджана как инициатора регионального мира и стабильности, подчеркнув гуманность политики победителя: "Победитель должен быть гуманным. Азербайджан это демонстрирует последовательно и принципиально".

По его словам, мир на Южном Кавказе носит необратимый характер: "После того как Азербайджан поставил точку в конфликте, мир пришел в регион навсегда. Теперь задача - научиться жить в этих условиях".

В заключение Михаил Гусман подчеркнул, что в Азербайджане сегодня доминируют прагматики и рационалисты, ориентированные на будущее: "Время маргиналов проходит. В Азербайджане главные тренды задают люди, которые думают о будущем своей страны".