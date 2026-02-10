Соглашения подписаны, но вопросы остаются: смогут ли Узбекистан и Пакистан выполнить обещания по Южному коридору?

БАКУ /Trend/ - Государственный визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Пакистан, завершившийся 6 февраля, стал одним из наиболее заметных событий в отношениях двух стран за последние годы. По итогам переговоров стороны подписали более 30 документов, подтвердив стремление перейти от политических заявлений к практическому расширению сотрудничества.

Особое значение визиту придает то, что он проходит на фоне активного пересмотра транспортных маршрутов в Евразии. Узбекистан, не имея прямого выхода к морю, все более заинтересован в новых логистических направлениях, которые позволят сократить зависимость от традиционных путей и обеспечить доступ к мировым рынкам. В этом контексте Пакистан рассматривается Ташкентом как стратегическое южное "окно" через порты Карачи и Гвадар.

Для Пакистана же углубление связей с Узбекистаном означает рост транзитных потоков, дополнительную загрузку портовой инфраструктуры и укрепление роли страны как связующего звена между Центральной и Южной Азией.

Ключевым элементом транспортной повестки стал проект железной дороги “Узбекистан - Афганистан - Пакистан", которая должна создать прямой сухопутный коридор между Центральной Азией и пакистанскими морскими терминалами.

"Трансафганская железная дорога "Узбекистан-Афганистан-Пакистан" имеет стратегическое значение для всей Евразии. Этот коридор улучшит торговлю, поддержит экономическое восстановление Афганистана и откроет новые пути к мировым рынкам через южные порты", – заявил после подписания документа глава МИД Узбекистана Бахтиер Саидов.

В июле 2025 года Узбекистан, Пакистан и Афганистан подписали рамочное соглашение о подготовке технико-экономического обоснования. В феврале 2026 года Ташкент утвердил международный договор.

Железнодорожная линия протяженностью около 647 км пройдет по маршруту Термез - Найбабад - Майданшахр - Логар - Харлачи и будет интегрирована в сеть Пакистана, ведущую к портам Карачи. Предварительная стоимость проекта оценивается в $4,6 млрд.

Ожидается, что реализация маршрута позволит сократить сроки доставки грузов с нынешних 35-40 дней до 3-5 дней и снизить транспортные расходы. По прогнозам минтранса Узбекистана, к 2035-2040 годам объем перевозок может достичь 15-20 млн тонн в год.

Однако именно здесь возникает главный вопрос: смогут ли страны обеспечить переход от амбициозных планов к реальной инфраструктуре. Эксперты отмечают, что основным фактором неопределенности остается ситуация с безопасностью в Афганистане. От стабильности и гарантий защиты инфраструктуры будет зависеть не только строительство, но и дальнейшая эксплуатация маршрута.

Не менее важным вызовом остается финансирование. Проект требует миллиардных инвестиций, привлечения международного капитала и механизмов страхования политических и коммерческих рисков. Также потребуется согласование технических стандартов, тарифов и таможенных процедур между тремя странами, иначе ожидаемый эффект от сокращения сроков доставки может оказаться ограниченным.

Параллельно стороны договорились о развитии нового мультимодального маршрута “Пакистан - Китай - Кыргызстан -Узбекистан”. Он должен связать порт Карачи с Андижанской областью через китайский Кашгар и кыргызский Ош, предоставляя Центральной Азии дополнительный доступ к морским маршрутам.

Стороны заявили о проведении пилотных перевозок уже в феврале, что показывает стремление быстрее перейти к практическим шагам. Если Трансафганская железная дорога рассматривается как наиболее прямой выход к южным портам, то маршрут через Китай и Кыргызстан может стать дополнительной опцией диверсификации. Вместе с тем он требует сложной координации между несколькими государствами, развития инфраструктуры и подтверждения экономической конкурентоспособности на практике.

Помимо этого, визит был насыщен и другими договоренностями. Узбекистан и Пакистан обозначили цель увеличить товарооборот до $2 млрд в течение ближайших пяти лет. Уже сейчас торговля демонстрирует рост: с около $300 млн в 2023 году до почти $446 млн по итогам 2025 года, при опережающих темпах роста узбекского экспорта.

Для достижения новых показателей в рамках визита был проведен совместный бизнес-форум с участием лидеров двух стран и более 300 представителей компаний. По итогам мероприятия впервые подписан Протокол о достигнутых договоренностях, в котором закреплены сроки реализации проектов и ответственность профильных ведомств.

Приоритетными направлениями названы агропромышленный сектор, текстиль, фармацевтика, химическая промышленность, строительные материалы, логистика и портовые услуги. Также стороны договорились расширить перечень товаров в рамках соглашения о преференциальной торговле и активнее использовать торговые дома Узбекистана в Лахоре и Карачи.

Инвестиционное сотрудничество остается еще одним драйвером отношений. За последние восемь лет число предприятий с пакистанским капиталом в Узбекистане выросло в 6,5 раза и достигло порядка 230. В ходе визита сформирован портфель совместных проектов на $3,5 млрд, а также достигнута договоренность о создании узбекско-пакистанского Делового совета и расширении поддержки малого и среднего бизнеса.

Важным элементом стала и межрегиональная повестка. Стороны поддержали инициативу о проведении первого Форума регионов уже в текущем году, первое заседание которого предложено организовать в Хорезмской области, что позволит ускорить запуск совместных проектов.

Визит Шавката Мирзиёева в Пакистан показал стремление двух стран укрепить сотрудничество и перейти к конкретным совместным проектам. Главный акцент был сделан на развитии новых торговых и транспортных маршрутов, которые могут связать Центральную Азию с южными портами Пакистана. При этом главный вопрос остается открытым: смогут ли стороны обеспечить реализацию масштабных проектов в условиях сохраняющихся рисков безопасности и финансовых вызовов.