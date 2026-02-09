CARTIF может стать ключевым фактором расширения трансграничных инвестиций в регионе CAREC

БАКУ/Trend/ - Соглашение о Партнерстве по содействию торговле и инвестициям (CARTIF) может стать важным катализатором для расширения трансграничных инвестиций в странах Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC).

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в статье на сайте Азиатского банка развития (АБР).

"Переговоры по CARTIF планируется начать в начале 2026 года. Для их успешного проведения крайне важны активное участие правительств стран CAREC, а также поддержка ключевых заинтересованных сторон, включая частный сектор и партнеров по развитию", - отмечается в публикации.

Как говорится в статье, если CARTIF будет успешно завершён и введён в действие, соглашение может стать важным инструментом для развития трансграничной торговли и инвестиций в регионе CAREC: "Оно будет способствовать формированию региональных цепочек добавленной стоимости, расширению производственных сетей, экономической диверсификации и повышению совместного благосостояния стран региона".

Напомним, что 20 ноября 2025 года на 24-й министерской конференции CAREC была принята Бишкекская декларация, официально запустившая переговоры по CARTIF. Этот шаг стал значимым этапом в усилиях стран CAREC по укреплению регионального экономического сотрудничества и интеграции в области торговли и инвестиций.

CARTIF предназначен для создания юридической базы для более тесного сотрудничества стран CAREC в сфере трансграничной торговли и инвестиций. Соглашение охватывает широкий спектр направлений, связанных с движением товаров, услуг и капитала через границы.

Особенностью CARTIF является сочетание элементов WTO-plus — расширенного сотрудничества в рамках уже действующих соглашений Всемирной торговой организации (ВТО), таких как упрощение торговли, санитарные и фитосанитарные меры, технические барьеры, торговля услугами, — и WTO-extra, включающих темы, не полностью охваченные текущими соглашениями ВТО, такие как содействие инвестициям, цифровая торговля и интеграция цепочек поставок.

CARTIF также предусматривает гибкую, модульную структуру: основной рамочный договор вместе с начальными протоколами формируют единый комплекс обязательств для всех участников, а дополнительные протоколы могут согласовываться позднее, позволяя постепенно углублять сотрудничество в зависимости от национальных приоритетов и готовности стран.

Для реализации CARTIF планируется создать институциональный механизм, включающий Совет министров, Совет старших должностных лиц, Региональный комитет по торговле и инвестициям и Секретариат. Кроме того, соглашение предусматривает прозрачный, основанный на правилах механизм разрешения споров, акцентированный на консультации и взаимное согласие, с возможностью дополнительных процедур в случае нерешённых вопросов. Решения, принятые в рамках этого механизма, будут обязательны для участников.