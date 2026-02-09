Минфин Азербайджана подготовил 150 проектов правовых актов в 2025 г.

БАКУ /Trend/ - В 2025 году министерство финансов Азербайджана подготовило 150 проектов правовых актов.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство, 45 из подготовленных проектов правовых актов были утверждены.

В структуре подготовленных проектов правовых актов 43 приходились на законы, 50 - на указы Президента, 9 - на решения Кабинета министров, 4 - на распоряжения Президента, 40 - на распоряжения Кабинета министров и еще 4 - на решения коллегии министерства.

Кроме того, в 2025 году министерство финансов получило 1248 проектов правовых актов. По информации, по 1002 из них были даны юридические заключения, а 246 были утверждены руководством министерства.

