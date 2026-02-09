Президент Ильхам Алиев: Я всегда говорил, что Азербайджан никогда не станет ареной противостояния – он будет пространством сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Расширяется и география наших международных отношений. Документы, соглашения и декларации о стратегическом партнерстве были подписаны со многими странами.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с делегацией Торговой палаты США.

«Некоторые из них находятся между собой не в самых лучших отношениях. Но я всегда говорил, что Азербайджан никогда не станет ареной противостояния – он будет пространством сотрудничества», - подчеркнул глава государства.