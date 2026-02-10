Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Обнародована доходность инвестпортфеля Бюро обязательного страхования Азербайджана

Экономика Материалы 10 февраля 2026 12:25 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ/Trend/ - Доходность инвестиционного портфеля Бюро обязательного страхования (БОС) по устойчивому финансовому и гарантийному фонду превысила прогнозы.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявила руководитель Департамента развития бизнеса Ассоциации юридических лиц "Бюро обязательного страхования" Ханым Джамалова на презентации отчета бюро о стратегических проектах, реализованных в 2025 году.

«Центральный банк Азербайджана подготовил и утвердил правила и процедуры по совершенствованию суброгации для эффективной выплаты компенсаций и построения механизмов суброгации в рамках устойчивого финансового и гарантийного фонда. В результате стоимость инвестиционного портфеля увеличилась. Так, целевой доход портфеля, установленный на уровне 5,9 миллиона манат, был выполнен на уровне 6,5 миллионов манат», — отметила она.

