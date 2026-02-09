Азербайджанская интеллигенция выдвинула предложения по реализации концепции "Культура Азербайджана-2040" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре Ататюрка состоялась конференция, посвящённая обсуждению задач, вытекающих из новой государственной концепции "Культура Азербайджана-2040". В ее работе приняли участие известные культурологи республики, руководители Ассоциации культуры Азербайджана "Симург", Общества культурологов, Форума НПО Азербайджана, ученые, педагоги, журналисты, общественные деятели, бизнесмены, специалисты в области туризма, сотрудники министерств и лидеры НПО, руководители Совета аксакалов Ясамальского района Баку, сообщает Trend Life.

Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 14 января 2026 года утверждена Концепция культуры Азербайджанской Республики "Культура Азербайджана - 2040", которая определяет долгосрочные приоритеты и направления развития культурной сферы страны до 2040 года.

В принятой в результате обсуждения декларации был сформулирован план действий, основанный на системном культурологическом подходе к анализу путей решения задач Концепции, основанных на идеологии азербайджанства, заветах общенационального лидера Гейдара Алиева, и новых идеях и выступлениях Президента Азербайджана Ильхама Алиева, обусловленных потребностями национального развития и вызовами времени.

В выступлениях участников было отмечено, что новая миссия культуры открывает новые возможности для развития высокой интеллектуальной и нравственной культуры граждан, культуры их научных знаний, профессионализма, культуры национальной идентичности и укрепления идеологии азербайджанства.

Феномен культуры требует системного осмысления с позиций современной науки о культуре - интегратора социальных и гуманитарных наук и ключевой парадигмы XXI века. Анализ задач культурного строительства и управления должен осуществляться на основе достижений науки о культуре, потребностей национального развития и вызовов времени. Он предполагает приоритетное развитие интеллектуальной, этической, правовой и управленческой культуры, обеспечивающего в свою очередь социально-экономический прогресс, при гармоничном развитии традиционных сфер культуры - языка, литературы, искусства, культурного наследия.

Важнейшей задачей Концепции является обеспечение перманентного развития и совершенствования конкурентоспособного человеческого капитала. Ядром и главной движущей силой этого капитала является высококультурный человек.

Участники конференции отметили, что обеспечение эффективного решения этой общенациональной задачи требует научно обоснованного подхода и объединения созидательных усилий всей интеллигенции. Ключом к правильному пониманию новой миссии культуры и выбору продуктивных технологий для ее успешного воплощения в жизнь являются инновационная методология и достижения современной науки о культуре. Одной из форм научного содействия реализации государственной концепции "Культура Азербайджан-2040" могут стать уже показавшие свою эффективность культурологические научные чтения, а также периодические международные культурологические форумы в Баку.

Было предложено уделить особое внимание открытию культурологических кафедр в образовательных учреждениях. Также одной из важнейших задач является саморазвитие, самосовершенствование граждан на основе культурологической методологии.

Собравшиеся подчеркнули, что интеллигенция Азербайджана должна принимать активное участие в распространении универсальных культурологических знаний среди широких слоев населения. Было предложено периодически проводить национальный конкурс "Высококультурный гражданин Азербайджана", охватывающий все сферы жизнедеятельности общества.

Участники пришли к единому мнению о том, что нужно объединить усилия государственных и бизнес-структур, неправительственных организаций, творческих и профессиональных союзов, культурных фондов и центров, всего гражданского общества для успешного претворения в жизнь целей новой концепции социально-культурного развития общества и государства.

