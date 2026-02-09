TRIPP будет иметь региональное и глобальное значение - Пашинян

БАКУ /Trend/ - "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) будет иметь региональное и глобальное значение.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе совместной пресс-конференции с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом.

"Мы подчеркнули важность последовательного воплощения одного из ключевых достижений Вашингтонского саммита — проекта "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP). В соответствии с рамочным соглашением по реализации проекта, подписанным 13 января этого года между министром иностранных дел Армении и государственным секретарем США, мы подтвердили, что этот проект, помимо самых существенных миротворческих дивидендов, будет иметь также региональное и глобальное значение, способствуя развитию беспрепятственной коммуникации между Западом и Востоком", - сказал он.

По словам Пашиняна, стороны выразили удовлетворение подготовительными работами по реализации проекта, а также прогрессом технико-экономических исследований, которые были запущены несколько дней назад.

Отметим, что 8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

В январе 2026 года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио встретились в Вашингтоне и представили рамочную программу реализации проекта TRIPP.

В совместном заявлении Мирзояна и Рубио говорится, что Армения намерена одобрить и поддержать создание компании TRIPP Development Company, которая будет отвечать за развитие проекта TRIPP. Компании будет предоставлено право на реализацию проекта на первоначальный период в 49 лет. Ереван планирует предложить Вашингтону 74 процента акций компании TRIPP Development Company, а 26 процентов оставить себе.