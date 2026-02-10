БАКУ/ Trend/ - Южный Кавказ и Центральная Азия являются важными регионами для американский компаний.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал в ходе брифинга в Баку старший вице-президент по международным отношениям с членами, Ближнему Востоку и Турции Хуш Чокси.

Торговая палата США является крупнейшей в мире бизнес-ассоциацией, и мы работаем по всему миру. Южный Кавказ и Центральная Азия — это формирующийся регион, представляющий значительный интерес для американских компаний. Наша работа в Азербайджане фактически началась два года назад, когда мы привезли сюда делегацию на COP. Азербайджан провёл COP на очень высоком уровне, уделив внимание как традиционным источникам энергии, которые по-прежнему необходимы миру, так и возобновляемым источникам энергии. Таким образом, был найден действительно идеальный баланс, который и привлёк бизнес — это стало первым серьёзным шагом Торговой палаты в направлении Азербайджана»,- сказал он.

«Мы с большим удовлетворением сформировали весьма представительную делегацию — более 31 компании и 60 участников, представляющих практически все отрасли. Вчера у нас был очень продуктивный день в Баку, и мы рассчитываем на не менее продуктивный день сегодня»,- сказал Чокси.