Турция планирует реализовать новые проекты в сфере атомной энергетики - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Помимо АЭС «Аккую», которая вскоре начнет вырабатывать электроэнергию, Анкара планирует запустить новые проекты в сфере атомной энергетики.

Как передает Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге после заседания правительства.

По его словам, одной из главных целей правительства Турции является снижение энергетической зависимости страны.

В этой связи он отметил важность увеличения добычи газа и нефти в стране, в том числе на месторождении Сакарья в Черном море.

"Сегодня отечественный газ, добываемый на месторождении Сакарья, удовлетворяет потребности четырёх миллионов потребителей. Добыча в Чёрном море удвоится в следующем году и увеличится в четыре раза к 2028 году", - отметил Эрдоган.

Он также сообщил об обнаруженных на территории страны значительных запасах редкоземельных элементов.

Президент Турции заявил, что в районе Бейликова провинции Эскишехир выявлено около 694 миллионов тонн барита, флюорита и других минералов, что делает это месторождение вторым по величине в мире. «Мы планируем сделать Турцию одним из пяти крупнейших производителей в мире», - добавил Эрдоган.