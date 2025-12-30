Азербайджан может занять лидирующие позиции в развитии финтеха и рынков капитала в регионе CAREC - АБР

БАКУ /Trend/ - Азербайджан занимает первое место по показателю институциональных и регуляторных возможностей и второе место по технологическому показателю после Китая в рейтинге стран CAREC (Региональное экономическое сотрудничество стран Центральной Азии) по развитию рынков капитала и финтеха, говорится в отчете Азиатского банка развития (АБР), передает во вторник Trend.

Как отмечается в документе, такие результаты свидетельствуют о том, что Азербайджан способен в короткие сроки ускорить развитие рынков капитала, опираясь на потенциал в сфере финтех-технологий, а также на развитые регуляторные и деловые возможности.

«Финтех может быть использован для модернизации традиционных рынков капитала и внедрения альтернативных платформ финансирования», – говорится в отчете Банка.

Аналитики АБР полагают, что Азербайджан, в полной мере используя свои преимущества, отраженные в технологическом и институциональном показателях, может занять лидирующие позиции в развитии рынков капитала в регионе CAREC.

В качестве потенциальных направлений лидерства в отчете называются, региональная регуляторная «песочница», формирование совместного финтех-сообщества, гармонизация регулирования цифровой идентификации, а также развитие трансграничных платежей с использованием технологий распределенного реестра (DLT) и аналогичных решений.

В АБР также подчеркивают, что для ускорения развития рынков капитала в регионе CAREC необходима углубленная региональная кооперация.

По мнению Банка, такой подход является оптимальной стратегией для ускорения региональной финансовой интеграции, поскольку он способствует формированию более глубоких и ликвидных рынков капитала, где компании смогут выбирать наиболее эффективные источники финансирования, а инвесторы — наиболее продуктивные инвестиционные возможности. Региональное сотрудничество также необходимо для управления рисками, связанными с финансовой глобализацией и интеграцией.

В отчете отмечается, что развитие рынков капитала остается сложной задачей, достижимой лишь при условии последовательных и долгосрочных политических усилий в различных сферах. Несмотря на то что финтех и региональное сотрудничество способны приблизить достижение этой цели, реальные изменения, как ожидается, будут происходить медленнее из-за структурных и объективных ограничений.

«В этой связи регулирующим органам необходимо придерживаться поэтапного и стратегического подхода, основанного на комплексном и четко структурированном плане, реализация которого в ряде стран может занять до 10 лет, а в отдельных случаях - до 20 лет», - говорится в отчете АБР.