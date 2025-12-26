Встречайте Новый год с 6% кешбэком по Xalq Kart

Совершайте новогодние покупки с XalqKart и получайте больше кешбэка! В рамках кампании, проводимой Халг Банком для держателей XalqKart, с 25 декабря по 5 января по платежам в определенных категориях будет начисляться 6% кешбэк/петрол.

В период кампании клиенты получат 6% кешбэк/петрол по операциям, с XalqKart в кафе и ресторанах, кинотеатрах и при покупке прочих билетов, а также за услуги туризма и отдыха, в кондитерских, парфюмерных и подарочных магазинах. Подробно об условиях кампании: https://www.xalqbank.az/ru/castnim-licam/kampanii/noviy-qod-s-kesbekom-po-xalqkart?include=menu

XalqKart сроком на 3 года предоставляется бесплатно до 30 декабря. Карту можно заказать через мобильное приложение XalqOnline, обратившись в филиалы Xalq Bank, либо онлайн на странице https://cardorder.xalqbank.az/. Доставка карт по Баку — бесплатная.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az// , по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.