В Мингячевире реализуют амбициозный план действий в области устойчивой энергии и климата

БАКУ/Trend/ - Полная реализация плана действий в области устойчивой энергии и климата (SECAP), который является частью соглашения мэров, в Мингячевире (Азербайджан) обеспечит экономию энергии и финансов, сокращение выбросов и рост доли "зеленой" энергии.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил Координатор по местному устойчивому развитию в рамках инициативы «Соглашение мэров Востока» (CoM East) Максим Верешчак в ходе мероприятия, посвященного инициативе «Соглашение мэров», организованного в Баку министерством энергетики Азербайджана совместно с Европейским союзом.

"Наш первый "испытательный" город - Мингячевир. В рамках поддержки проекта мы помогли муниципалитету разработать первый SECAP в Азербайджане и один из первых в регионе. Это довольно амбициозный проект, который включает 14 энергетических проектов и два проекта по адаптации. Если город сумеет полностью его реализовать, это принесёт значительную экономию, сокращение выбросов и увеличит долю "зеленой" энергии на его территории», - сказал он.