Названо число объектов недвижимости, застрахованных по обязательному страхованию в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане количество объектов и квартир, застрахованных в рамках механизма обязательного страхования, приблизилось к 200 тысячам.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил руководитель Департамента развития цифровых решений Ассоциации юридических лиц «Бюро обязательного страхования» Ислам Исмаилов на презентации отчета бюро о стратегических проектах, реализованных в 2025 году.

"Количество сертификатов по действующему обязательному страхованию эксплуатации недвижимости составляет 22 тысячи, по обязательному страхованию недвижимости - 192 355. Согласно статистике, количество сертификатов по стандартному обязательному страхованию автотранспорта составляет 1 617 677", - отметил он.

И. Исмаилов добавил, что по пограничному страхованию зарегистрировано 45 275 сертификатов, по страхованию "Зеленая карта" - 6 547 сертификатов.

Он также сообщил, что количество сертификатов по обязательному индивидуальному страхованию пассажиров достигло 200.