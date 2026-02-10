Венский благотворительный бал в Баку будет масштабным культурным и светским событием – организаторы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ – 11 февраля в Баку, в отеле Fairmont Baku Flame Towers, во второй раз состоится Vienna Charity Ball Baku – международное культурное и светское событие, объединяющее европейские традиции, культурную дипломатию и благотворительность. В преддверии мероприятия прошла пресс-конференция с участием организаторов и партнёров бала, сообщает Trend Life. Проект реализуется международным бизнес-клубом The One in a Million.

Vienna Charity Ball Baku продолжает традиции классических венских балов, выступая не только как торжественное культурное событие, но и как современная платформа "мягкой дипломатии". Организатор Венского благотворительного бала в Баку, соосновательница международного бизнес-клуба The One in a Million Светлана Третьякова отметила, что мероприятие способствует диалогу между культурами, развитию международного сотрудничества и укреплению гуманитарных связей, а также формирует качественное пространство для международного нетворкинга. Ежегодно бал объединяет гостей из разных стран - представителей бизнеса, культуры, дипломатического сообщества и общественных инициатив.

"Для нас очень важно, чтобы Венский бал имел не только культурную, но и социальную и эстетическую составляющую, пропагандировал идеи толерантности и способствовал развитию бизнес-отношений. В течение трёх дней пройдут деловые встречи, мастер-классы и тематические мероприятия. В программе - бальные выступления профессионалов и любителей, номера с участием детей и другие интересные форматы. К нам приезжают гости из Австрии, Италии, Украины, Казахстана и других стран. В целом - более 300 участников. Мы хотим, чтобы это красивое и масштабное событие стало основой для укрепления дружеских и деловых связей между Азербайджаном и другими государствами", - отметила Светлана Третьякова.

Соорганизатор и представитель Венского благотворительного бала в Баку, бизнес-леди Лидия Алиева-Шестак, подчеркнула, что Vienna Charity Ball Baku подтверждает статус одного из значимых международных культурных событий региона.

"Проведение Венского благотворительного бала помогает выстраивать дипломатические мосты между странами, знакомить общественность с классической культурой и традициями венских балов, которые проводятся с XIX века. В Баку около десяти лет не было подобных мероприятий, и сегодня мы возрождаем эту традицию, надеясь на её долгосрочное развитие", - отметила Лидия Алиева-Шестак.

Программа вечера включает welcome-cocktail, торжественную церемонию открытия, традиционное выступление дебютантов European Azerbaijan School, танцевальную программу в сопровождении Baku Chamber Orchestra IMEC, выступления артистов и вокалистов, танцевальные мастер-классы, благотворительный аукцион, изысканный гала-ужин, а также мини-выставку Милены Набиевой. Звезда вечера - заслуженная артистка Азербайджана Инара Бабаева. Ведущий - Эмин Мусеви.

Основательница Baku Fashion Club Любовь Гуторова-Пойраз отметила, что в рамках мероприятия гостей ожидает модный сюрприз.

"Мы много лет работаем в сфере моды и поддерживаем культурные инициативы. Для нас большая честь быть партнёрами такого красивого и торжественного события. Одна из наших ключевых миссий - популяризация азербайджанской моды", - подчеркнула Любовь Гуторова-Пойраз.

Директор Европейско-Азербайджанской школы Франческо Банкини отметил важность проекта для раскрытия творческого потенциала учащихся.

"Наша цель - поддержка талантливой молодёжи. Сотрудничество с организаторами проекта в области танцевального искусства стало дополнительной мотивацией для наших учеников, которые серьёзно готовились к праздничному вечеру", - сказал Франческо Банкини.

В 2026 году в рамках Vienna Charity Ball Baku состоится церемония вручения Vienna Charity Ball Awards. Премия призвана привлечь внимание к людям и инициативам, формирующим ценностные ориентиры современного общества. Награды будут вручены за вклад в развитие культурной дипломатии, укрепление международных связей, филантропию, благотворительную деятельность и активную социальную позицию.

Особое место в программе занимает благотворительный аукцион, все вырученные средства от которого будут направлены на соответствующие социальные цели. Прозрачная отчётность является важным фактором доверия и подтверждает устойчивую благотворительную репутацию мероприятия.

Организаторы выражают искреннюю благодарность партнёрам Vienna Charity Ball Baku за доверие, активную социальную позицию, поддержку культурной дипломатии и вклад в развитие благотворительных инициатив. Их участие делает возможным проведение мероприятий столь высокого уровня и способствует формированию социально ответственного общества.

