Милли Меджлис ратифицировал Конвенцию ООН против киберпреступности

БАКУ/Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана ратифицировал Конвенцию Организации Объединённых Наций против киберпреступности.

Как сообщает Trend, вопрос обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Отмечается, что ООН определяет борьбу с киберпреступностью как одну из приоритетных областей, требующих международного сотрудничества для противодействия трансграничным преступным угрозам, возникающим на фоне развития информационно-коммуникационных технологий. С целью усиления правового сотрудничества между государствами была открыта для подписания в Ханое 25 октября 2025 года "Конвенции Организации Объединенных Наций против киберпреступности, укрепления международного сотрудничества в борьбе с определенными преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-коммуникационных технологий и в обмене в электронной форме доказательствами, относящимися к серьезным преступлениям".

Основная цель Конвенции - укрепление сотрудничества между государствами в борьбе с преступлениями, совершенными с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также создание единой правовой основы для сбора, обмена и сохранения доказательств по тяжким преступлениям в электронном виде. Конвенция предусматривает, что борьба с киберпреступностью осуществляется не только на национальном уровне, но и через механизмы международной правовой помощи, экстрадиции и оперативного взаимодействия.

В рамках Конвенции устанавливаются единые определения понятий в сфере киберпреступности, меры по предотвращению утраты, изменения или уничтожения электронных доказательств, а также обеспечение эффективности следственных и судебных процессов. Особое внимание уделяется прямому и оперативному сотрудничеству между уполномоченными органами государств, упрощению механизмов взаимной правовой помощи и созданию непрерывно действующих каналов связи.

Согласно финальным положениям Конвенции, документ открыт для подписания, ратификации, принятия или утверждения государствами и вступает в силу после завершения соответствующих внутренних процедур. Кроме того, Конвенция позволяет участникам выдвигать заявления и оговорки по отдельным её положениям.

При ратификации Азербайджан представил ряд важных заявлений и оговорок. В заявлении были закреплены позиции по признанию Конвенции юридической основой в вопросах экстрадиции и взаимной правовой помощи, определению уполномоченных центральных органов и языку подачи запросов, а также механизмам оперативной связи. Оговорки уточняют условия наступления уголовной ответственности по некоторым составам преступлений, критический уровень причиненного ущерба и особенности национальной правовой системы.

Таким образом, Конвенция и относящиеся к ней заявления и оговорки Азербайджанской Республики формируют правовую основу международного сотрудничества в сфере борьбы с киберпреступностью, а также предусматривают внесение изменений в соответствующие нормативно-правовые акты с целью обеспечения применения материальных и процессуальных норм, вытекающих из Конвенции, в национальной правовой системе. Эти изменения направлены на имплементацию положений Конвенции, а также заявлений и оговорок, представленных Азербайджанской Республикой, в национальное законодательство.

Законопроект о "Конвенции Организации Объединенных Наций против киберпреступности, укрепления международного сотрудничества в борьбе с определенными преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-коммуникационных технологий и в обмене в электронной форме доказательствами, относящимися к серьезным преступлениям" был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

