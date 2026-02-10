Азербайджан стал первой страной, ратифицировавшей Конвенцию ООН «О противодействии киберпреступности»



БАКУ /Trend/ - 10 февраля 2026 года Милли Меджлис Азербайджанской Республики принял законопроект «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций «О противодействии киберпреступности», представленный Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Как сообщает Trend, тем самым Азербайджанская Республика становится страной, возглавляющей процесс ратификации Конвенции.

Отметим, что Азербайджан принял особенно активное участие в подготовке окончательного проекта Конвенции ООН «О противодействии киберпреступности». Делегация, в состав которой вошли представители Службы государственной безопасности, министерства иностранных дел, Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, а также других государственных органов, внесли существенный вклад в формирование текста документа.

Конвенция ООН «О противодействии киберпреступности» была принята Генеральной Ассамблеей ООН 24 декабря 2024 года. Считающаяся Конвенцией XXI века, она является первым документом, формирующим на глобальном уровне единый, юридически обязательный международно-правовой механизм борьбы с киберпреступностью.

В октябре 2025 года на официальной церемонии подписания, состоявшейся в столице Вьетнама — Ханое, Конвенция была подписана 74 государствами, включая Великобританию, Францию, Китай, Австралию, Бельгию, Турцию, Польшу, Россию, Испанию, ОАЭ, Швецию и другие страны. Согласно соответствующему распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Конвенцию от имени Азербайджана подписал начальник Службы государственной безопасности.

Для вступления в силу Конвенция должна быть ратифицирована национальными парламентами, а государства — завершить внутренние правовые процедуры для присоединения к данному международно-правовому механизму. В настоящее время Азербайджанская Республика выступает первой страной, полностью завершившей этот процесс.

Ратификация Конвенции усилит деятельность органов безопасности и правоохранительных структур. Документ регулирует международные правовые процедуры, связанные с электронными доказательствами, и повышает эффективность транснациональных расследований. Механизмы неотложного международного сотрудничества позволяют оперативно реагировать на киберпреступления.

Согласно официальной странице ООН (https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-16&chapter=18&clang=_en), Азербайджан также является единственной страной, подписавшей Конвенцию с оговорками. Это свидетельствует о профессиональном и взвешенном юридическом подходе к международным процедурам.

В целом Конвенция направлена на расширение глобальной координации, унификацию стандартов и укрепление правового сотрудничества в борьбе с киберпреступностью на международном уровне.