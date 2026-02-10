В Азербайджане будут установлены единые стандарты для страховых компаний

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане для всех страховых компаний будут установлены единые стандарты.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель исполнительного директора Бюро обязательного страхования (БОС) Сеймур Мирзоев на презентации отчета о стратегических проектах, реализованных в 2025 году, затронув существующие проблемы оценки страховых случаев.

По его словам, недовольство оценкой страховых случаев наблюдается практически во всех странах мира. "Это связано с тем, что расчеты страховых компаний и граждан иногда не совпадают. В результате размер страховой выплаты может не удовлетворять застрахованного, что вызывает недовольство", - отметил он.

Он подчеркнул, что различия в оценках имеют естественные причины: "Страховые компании ежемесячно предоставляют своим партнерским автосервисам крупный оборот, в то время как гражданин рассматривает вопрос индивидуально. Поэтому различия в оценках неизбежны".

С. Мирзоев сообщил, что в настоящее время ведется работа над проектом по стандартизации и регулированию страховых выплат. "В рамках проекта для всех страховых компаний будут установлены единые стандарты. Мы собираем лучшие практики и стремимся обеспечить их применение во всех страховых компаниях".

По его словам, такой подход позволит гражданам получать услуги одинакового качества, независимо от того, в какой страховой компании произошел страховой случай.

"Работа над проектом продолжается. Об итогах мы обязательно проинформируем общественность", - добавил представитель БОС.