Азербайджан получил первые углеродные кредиты в истории «зелёной» энергетики (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках сотрудничества торгового подразделения Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) SOCAR Trading и ОАО «Азерэнержи» проект «Гидро-3», охватывающий малые гидроэлектростанции «Мирик» и «Гарагышлаг», расположенные в Лачинском районе, успешно вышел на международный углеродный рынок.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на SOCAR.

"Это новое достижение имеет историческое значение для энергетического сектора Азербайджана. Проект был зарегистрирован 28 мая 2025 года одной из ведущих международных организаций по сертификации углеродных проектов Gold Standard, а 28 января 2026 года углеродные кредиты по проекту «Гидро-3» были официально выданы. Это первые международные углеродные кредиты, полученные Азербайджаном в сфере возобновляемых источников энергии.

Углеродные кредиты охватывают период с апреля 2024 года по август 2025 года и составляют в общей сложности 10 745 углеродных единиц. Данный показатель подтверждает, что проект внес реальный и измеримый вклад в сокращение выбросов парниковых газов", - говорится в информации.

Подчеркивается, что это достижение вновь демонстрирует успешную реализацию стратегии Азербайджана в сфере «зеленой» энергетики и международное признание потенциала возобновляемых источников энергии Карабахского региона страны.

Отметим, что штаб-квартира SOCAR Trading расположена в Женеве. Компания была создана в декабре 2007 года в качестве торгово-маркетингового подразделения Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).

Хотя компания продолжает реализовывать основную часть экспортных объемов сырой нефти SOCAR через порт Джейхан в Турции, ей также удалось существенно нарастить объем операций с третьими сторонами, используя собственные ресурсы и опыт своих трейдеров для развития нового бизнеса.

С 2017 года SOCAR Trading инвестирует в развитие торговли СПГ и природным газом, а в 2021 году было создано подразделение по торговле углеродными квотами. Сегодня SOCAR Trading - это глобальный торговый дом с офисами в пяти крупнейших торговых хабах, осуществляющий операции с сырой нефтью, нефтепродуктами, СПГ, природным газом.

Помимо торговой деятельности, SOCAR Trading сотрудничает с системой SWIFT и более чем с 40 банками в Европе, Азии и США.