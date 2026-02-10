Birbank Biznes представил обновлённую Visa «Карту Предпринимателя» - теперь бесплатно и в новом дизайне

Birbank Biznes предлагает предпринимателям обновлённую Visa «Карту Предпринимателя» на более выгодных условиях. Теперь карта оформляется полностью бесплатно, а доставка по Баку и Абшерону осуществляется без каких-либо дополнительных сборов. Обновлённая карта отличается современным дизайном, функциональностью и возможностями, адаптированными под потребности бизнеса, что обеспечивает предпринимателям ещё больший комфорт в финансовом управлении. Те, кто ищет ответ на вопрос «какая предпринимательная карта является самой выгодной?», могут оценить возможности этой карты.

«Карта Предпринимателя» позволяет владельцам бизнеса прозрачно контролировать ежедневные расходы, разделять личные и корпоративные операции, а также безопасно и оперативно совершать транзакции в любой точке мира. С помощью карты можно как оплачивать покупки, так и снимать наличные средства.

Держатели карты также получают доступ к бизнес-преимуществам Visa. Среди этих преимуществ: специальные скидки на услуги отелей и аренды автомобилей, круглосуточная медицинская и юридическая поддержка во время международных поездок, а также привилегии при подключении к различным бизнес-инструментам. Скидки и бонусы, действующие на таких платформах, как «Google Ads», «Meta Ads», «LinkedIn Ads», «Microsoft 365», «Google Workspace», помогают предпринимателям оптимизировать цифровые операции и сделать их более выгодными.

Карта предоставляет и дополнительные преимущества в повседневных расходах. Используя «Apple Pay» или «Google Pay», владельцы могут получать скидки в сети партнёров (ресторанах, кафе, фитнес-центрах, а также в магазинах).

Особо отмечается, что новый дизайн карты подчёркивает профессиональный имидж предпринимателей и обеспечивает ещё более удобное управление бизнес-процессами как на местном, так и на международном уровне.

Заказать «Карту Предпринимателя» можно через мобильное приложение Birbank Biznes и воспользоваться бесплатной доставкой.

Подробная информация: www.b-b.az/bbvsk

Как продукт Kapital Bank, Birbank Biznes уделяет особое внимание развитию бизнеса клиентов, предлагая им инновационные и удобные решения для эффективного управления. При возникновении вопросов клиенты Birbank Biznes могут воспользоваться круглосуточной поддержкой через онлайн-чат. Чтобы узнать подробнее о системе Birbank Biznes, которая помогает предпринимателям экономить время, посетите сайт Birbank Biznes или свяжитесь с информационным центром по номеру 896.