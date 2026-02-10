Рекомендации Банка Республика клиентам по случаю Международного дня безопасного интернета

Банк Республика призывает клиентов быть внимательными к цифровым рискам
Банк Республика, в связи с Международным днём безопасного интернета, который в настоящее время отмечается более чем в 110 странах мира, призывает своих клиентов проявлять особую внимательность к возрастающим рискам мошенничества (fraud) в цифровой среде. Отметим, что Международный день безопасного интернета с 2004 года организуется Европейской сетью безопасного интернета в рамках программы Европейской комиссии «Безопасный интернет», а его основной целью является повышение осведомлённости пользователей в сфере онлайн-безопасности.
На фоне расширения использования цифровых банковских услуг методы мошенничества становятся всё более целенаправленными и убедительными. Банк Республика, считая защиту финансовой безопасности своих клиентов приоритетной задачей, обращает внимание на наиболее распространённые в последнее время риски и способы защиты от них.
В настоящее время граждане чаще всего сталкиваются со следующими видами мошенничества:
- получение данных банковских карт и счетов посредством поддельных электронных писем и SMS-сообщений (phishing, smishing);
- телефонные звонки от имени сотрудников банка (vishing);
- поддельные интернет-магазины и предложения с чрезмерно низкими ценами;
- сообщения в социальных сетях от имени знакомых с просьбой о «срочной помощи»;
- поддельные QR-коды и рекламные кампании;
- требования предоставить данные банковской карты под предлогом трудоустройства, инвестиций или бонусов;
- перехват мобильного номера (SIM-swap) и использование поддельных мобильных приложений.
Банк Республика настоятельно рекомендует клиентам строго соблюдать следующие правила безопасности:
- ни при каких обстоятельствах не передавать PIN-код, CVV и OTP-коды банковской карты;
- не переходить по неизвестным и подозрительным ссылкам в SMS и электронных письмах;
- не поддаваться эмоциям при получении пугающих или торопящих сообщений и звонков;
- перед осуществлением денежных переводов обязательно проверять информацию через официальные каналы банка;
- загружать мобильные приложения исключительно из официальных магазинов приложений;
- с осторожностью относиться к предложениям с обещанием «гарантированного дохода».
Банк Республика ни в коем случае не запрашивает у клиентов конфиденциальные данные банковских карт по телефону, через SMS, электронную почту или социальные сети. В случае возникновения подозрительной ситуации рекомендуется немедленно прекратить операцию и обратиться в банк через официальные каналы связи.
