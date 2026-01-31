Увеличился торговый оборот Ирана с Оманом, Катаром и ОАЭ

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 21 декабря 2025 года) товарооборот Ирана с Оманом, Катаром и ОАЭ увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 20 декабря 2024 года).

Как сообщает Trend, об этом сказал в ходе брифинга генеральный директор управления по странам Западной Азии Организации развития торговли Ирана Абдуламир Рабихави.

По его словам, экспорт иранской продукции в ОАЭ за 9 месяцев составил 5,82 миллиарда долларов. Экспорт продукции увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За тот же период прошлого года экспорт продукции составил 5,34 миллиарда долларов.

Рабихави также сообщил, что импорт из ОАЭ составил 15,4 миллиарда долларов. Импорт продукции увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За тот же период прошлого года импорт продукции составил 13,5 миллиарда долларов.

Представитель организации отметил, что товарооборот Ирана с Оманом за первые 9 месяцев составил 1,52 миллиарда долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот увеличился на 27%. В прошлом году он составил 1,19 миллиарда долларов.

Рабихави добавил, что товарооборот Ирана с Катаром за первые 9 месяцев составил 115 миллионов долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот увеличился на 14%. В прошлом году он составил 101 миллион долларов.

Он также добавил, что внешнеторговый оборот Ирана за первые 9 месяцев составил 148 миллионов тонн на сумму около 85,4 миллиарда долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот Ирана за первые 9 месяцев снизился на 10,9% в стоимостном выражении, а по весу увеличился на 1,36%.