Оператор IGB готов поставлять американский СПГ в Юго-Восточную Европу и за её пределы

БАКУ/Trend/ - Оператор интерконнектора Греция–Болгария (IGB) компания ICGB готова обеспечить поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) в Юго-Восточную Европу и за её пределы, заявила исполнительный директор ICGB Теодора Георгиева, выступая на форуме SEEF2025 в Салониках, передает Trend.

«Послание от наших американских партнёров было ясным: твёрдая поддержка, стратегическое единство и общие амбиции. Газопровод IGB полностью интегрирован в греческую сеть и напрямую подключен к терминалу СПГ в Александруполисе. ICGB готова поставлять американский СПГ в Юго-Восточную Европу и за её пределы – в Румынию, Молдову, Украину. Вертикальный газовый коридор больше не концепция – это реальность. Он становится каркасом европейской энергетической безопасности и опорой трансатлантического сотрудничества», – отметила Георгиева.

Свою позицию также озвучил исполнительный директор ICGB Георгиос Сатлас, подчеркнув важность кооперации:

«Форум SEEF2025 ясно показал: США возвращаются в качестве ключевого энергетического партнёра, и более тесное сотрудничество США – ЕС будет решающим для раскрытия его полного потенциала. Для ICGB столь же критично укреплять взаимодействие между операторами газотранспортных систем (TSO), чтобы представлять регуляторам согласованные и надёжные решения по всем трём маршрутам. Совместные усилия обеспечат превращение Вертикального газового коридора в ядро долгосрочной энергетической безопасности и трансатлантического партнёрства в Юго-Восточной Европе».

Отметим, что IGB соединён с национальной газотранспортной системой Греции (DESFA S.A.) и Трансадриатическим газопроводом (TAP AG) в районе Комотини (Греция), а также с газотранспортной системой Болгарии (Bulgartransgaz EAD) в районе Стара-Загора.

Общая протяжённость газопровода составляет 182 км, диаметр трубы – 32 дюйма. Проектная мощность – до 3 млрд кубометров газа в год в направлении Греция – Болгария, с возможностью увеличения до 5 млрд кубометров в год в зависимости от интереса рынка и возможностей соседних газотранспортных систем.