В Баку состоялся гала-вечер к 110-летию легендарного Рашида Бейбутова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре песни имени Рашида Бейбутова состоялся гала-вечер, посвящённый 110-летию со дня рождения народного артиста СССР, кавалера государственных премий и орденов, выдающегося исполнителя Рашида Бейбутова, сообщает Trend Life.

Мероприятие, организованное в день рождения артиста Театром песни, носящим его имя, собрало государственных деятелей, представителей интеллигенции и деятелей искусства.

В официальной части концерта с речами выступили заместитель министра культуры, народный артист Мурад Гусейнов, директор Азербайджанского государственного театра песни имени Рашида Бейбутова Ульвия Бабирова, а также директор Фонда Рашида Бейбутова Кямиль Шахвердиев. В своих выступлениях они подчеркнули богатство творческого наследия Рашида Бейбутова, отметив, что выдающийся артист и общественный деятель, проживший подлинную жизнь певца и мастера сцены, навсегда вписал своё имя в историю музыкальной культуры Азербайджана.

В художественной части вечера под управлением дирижёра Эллады Мамедовой и в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра Театра песни выступили народные артисты Гюльяз и Гюльянаг Мамедовы, Салман Гамбаров, заслуженные артисты Рамиль Гасымов, Фарид Алиев, Нурлан Новрасли, а также известные исполнители Ильхама Гасымова, Айшен Мехтиева, Ровшан Гахраманов, Талех Яхьяев, Фахри Кязым-Ниджат, Арастун Гулиев, Урфан Джафаров, Ниджат Асланов.

В течение вечера гостям были представлены архивные видеоматериалы, отражающие богатое творческое наследие Рашида Бейбутова.

Информационная поддержка — Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

