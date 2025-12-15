Стало известно, на кого распространяется Акт об амнистии

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, Президент Азербайджана выдвинул инициативу об объявлении амнистии по случаю "Года Конституции и Суверенитета".

Стало известно, на кого будет распространяться действие акта об амнистии по данной инициативе, сообщает Trend.

Согласно проекту акта об амнистии, предусматривается освобождение от наказания или уголовной ответственности лиц, принимавших участие в боевых операциях за защиту суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики, в том числе в Отечественной войне и антитеррористической операции, проведенной 19-20 сентября 2023 года, а также близких родственников лиц, погибших или пропавших без вести в ходе этих операций, лиц, получивших инвалидность в результате военной провокации Республики Армения против гражданского населения, а также женщин, лиц, достигших 60 лет, лиц, являвшихся несовершеннолетними на момент совершения преступления, и других лиц.

Наряду с этим, согласно проекту, ряд лиц, приговоренных к наказанию в виде лишения свободы за преступления, не представляющие большой общественной опасности, или менее тяжкие преступления, а также преступления, совершенные по неосторожности, будет освобожден от наказания или неотбытая часть их наказания будет сокращена